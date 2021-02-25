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كورونا يهزم مستشار الرئيس الأسد "بهجت سليمان"

25 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 3:17 مساءً
بهجت سليمان

بهجت سليمان

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توفي الدبلوماسي واللواء السابق في الجيش السوري، بهجت سليمان، عن عمر 72 عامًا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية للنظام السوري.

وكان سليمان وهو واحد من أكبر ضباط الأمن في سوريا، يُعالَج في مسشفى تشرين العسكري في دمشق، وتوفي نتجية مضاعفات تأثره بفيروس كورونا .

وقد خدم بهجت سليمان النظام السوري لأربعة عقود ودافع عنه وعن “حزب البعث” حتى خلال سنوات الثورة السورية.

وشغل منصب السفير السوري في عمان منذ 2009، وطردته الأردن عام 2014، وبررت ذلك بسبب “إساءاته المتكررة للأردن”.

ومعروف عن سليمان دعمه لبشار الأسد و كان قد لعب دورًا برزًا في خلافته لوالده بالحكم.

وكان من أبرز المطلوبين في تقرير “ ديتليف ميلس” في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الشهيد رفيق الحريري.

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