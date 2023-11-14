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وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي

منذ 7 دقائق
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قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية الثلاثاء إن معتقلا فلسطينيا توفي في سجن إسرائيلي وكان معتقلا منذ فبراير\شباط الماضي دون محاكمة.

وأضافت المؤسسات في بيان مشترك لها “أن شهيد سجن (مجدو) الذي ارتقى يوم أمس الأثنين 13\11\2023 هو الأسير عبد الرحمن أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت”.

وتابعت في بيانها أن مرعي “معتقل منذ 25 فبراير ولم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي مشاكل صحية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما، وأصغرهم يبلغ من العمر أربع سنوات”.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان لها إن مرعي شعر بالأعياء وتم نقله إلى عيادة السجن حيث أعلنت وفاته.

وأضافت أنه كما في كل الحالات المماثلة سيتم إجراء تحقيق في ظروف وفاته.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن مرعي عضو فيها وحملت إسرائيل مسؤولية وفاته.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود حوالي 7000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية منهم 2570 تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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