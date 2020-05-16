أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، ليل الجمعة السبت، وفاة مندوب إيران لدى منظمة أوبك، حسين كاظم بور، عن عمر ناهز 68 عاما.

وبحسب الوكالة، توفي كاظم بور بمستشفى في طهران، بعد أن دخل في غيبوبة أوائل شهر مايو بسبب نزيف في الدماغ.

وكاظم بور أردبيلي شخصية مهمة في صناعة النفط الإيرانية ، وتولى أردبيلي وزارة التجارة عامي 1980 و 1981 ومن ثم منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية لغاية العام 1985 وبعدها عمل مساعدا لوزير النفط في الشؤون الدولية وعضو هيئة الادارة في شركة النفط الايرانية لغاية العام 1990.

وعمل أردبيلي سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في اليابان خلال الاعوام من 1990 الى 1995 ، ومن ثم مندوب البلاد في منظمة “اوبك” حتى العام 1999، وتولى هذه المهمة ايضا منذ العام 2013 حتى الان.