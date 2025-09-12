الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
وفاة 107 أشخاص في غرق قارب في نهر بجمهورية الكونغو الديمقراطية

منذ 11 دقيقة
ضباط أمن روانديون يرافقون عناصر من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين استسلموا في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. رويترز

لقي ما لا يقل عن 107 أشخاص حتفهم في حريق شب في قارب من النوع الطويل بنهر في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، في مذكرة اطلعت عليها رويترز إن القارب اشتعلت فيه النيران في نهر الكونغو بالقرب من قرية مالانج في إقليم لوكوليلا مساء أمس الخميس، مما أدى إلى فقدان 146 شخصا.

وجاء في المذكرة أن فرق الإنقاذ انتشلت 209 ناجين، عدد منهم مصابون بجروح، بعد أن احترق القارب وانجرف في مجرى النهر. ودمر الحريق أيضا الحمولة التي كانت على متن القارب وأشعل النار في 15 منزلا على ضفاف النهر.

واستمرت عمليات البحث اليوم الجمعة مع قيام أفراد البحرية ومتطوعين من المجتمع المحلي بتمشيط الضفاف بينما تعهدت السلطات بتقديم الرعاية الطبية للمصابين ومساعدة عائلات الوفيات.

والنقل النهري شريان الحياة في مناطق الغابات المطيرة الشاسعة في الكونغو، حيث القوارب الخشبية القديمة هي الوسيلة الرئيسية للتنقل بين القرى، لكن الحوادث تتكرر بسبب الحمولة الزائدة وسوء الصيانة واستخدام القوارب النهرية ليلا.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من وفاة 86 شخصا على الأقل في حادث غرق قارب آخر ليل الأربعاء.

