وفاة 11 شخصا على الأقل بعد غرق قارب شمال البرازيل

قال مسؤولون إن قارب ركاب يقل عشرات الأشخاص غرق في شمال البرازيل الخميس، مما أسفر عن وفاة 11 شخصا على الأقل، وما زال العديد في عداد المفقودين.

وذكرت البحرية في بيان أن القارب السريع غادر جزيرة ماراجو في ولاية بارا الشمالية وكان متوجها إلى بيليم عاصمة الولاية.

وقال سكرتير الأمن العام والدفاع الاجتماعي بالولاية عبر البريد الإلكتروني إنه تم إنقاذ 63 شخصا والعثور على 11 جثة، مضيفا أن البحث جار لتحديد مكان الباقين الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب.

وقالت سلطات الإطفاء بالولاية وسلاح البحرية في وقت سابق في بيانين منفصلين إنه تم الإبلاغ عن وفاة 14 شخصا.

وذكرت سلطات الإطفاء أن القارب لم يكن لديه تصريح لنقل الركاب بين المدن وأنه بدأ رحلته من ميناء غير قانوني، وأضافت أن الشرطة المدنية بدأت التحقيق في الحادث.