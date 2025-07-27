وفاة 13 شخصا وفقدان العشرات جراء انقلاب قارب في نيجيريا

أكدت السلطات النيجيرية اليوم الأحد وفاة 13 شخصا وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب يقل نحو 100 راكب أمس في ولاية النيجر في شمال وسط نيجيريا في أثناء توجههم إلى السوق.

وقال يوسف ليمو، وهو مسؤول في وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر، إنه تسنى إنقاذ 26 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.

وذكر مسؤول محلي أن سائق القارب، الذي كان من بين من أنقذتهم السلطات، لم يتمكن من تأكيد عدد الركاب.

وأضاف “لم نحدد سبب الواقعة الدقيق بعد، ولكن جميع المؤشرات تظهر أنه ناجم عن حمولة زائدة على ما يبدو”.

وأكد آدم أحمد، وهو عضو في اتحاد سائقي القوارب، أن القارب الخشبي كان مكتظا بالركاب وأن الجهود جارية لانتشال المزيد من الغرقى.