وفاة 18 مهاجرا وفقد 50 بعد غرق قارب قبالة شرق ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء نقلا عن تقارير إن 18 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال 50 آخرون في عداد المفقودين في حادث غرق قارب قبالة مدينة طبرق في شرق ليبيا خلال مطلع الأسبوع.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه جرى العثور على عشرة ناجين حتى الآن.

وطبرق هي مدينة ساحلية تقع بالقرب من الحدود مع مصر.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر إلى أوروبا عبر الصحراء وعبر البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة “تُعد هذه المأساة الأحدث تذكيرا صارخا بالمخاطر المميتة التي يُجبر الناس على خوضها بحثا عن الأمان والفرص. ولا تزال ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، حيث يواجه الكثير منهم الاستغلال والإيذاء ورحلات تُهدد حياتهم”.