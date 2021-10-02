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وفاة 4 عناصر من شرطة أبوظبي.. إليكم التفاصيل

2 - أكتوبر - 2021
أبوظبي - تعبيرية

أبوظبي - تعبيرية

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توفي اليوم السبت، 4 عناصر من منتسبي شرطة أبوظبي بدولة الإمارات، إثر سقوط طائرة إسعاف كانت تقلهم، بحسب ما أعلنته الشرطة.

ونعت شرطة الإمارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، ”المقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، طبيب مدني شاهد فاروق غلام، ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو“.

وذكر البيان أن الأربعة ”وافتهم المنية السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 وذلك إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الاسعاف أثناء تأدية الواجب ”.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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