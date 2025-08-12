الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة 8 على الأقل جراء فيضانات بالرأس الأخضر

منذ 30 دقيقة
غرق السيارات بسبب الفيضانات

غرق السيارات بسبب الفيضانات

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات في الرأس الأخضر اليوم الثلاثاء إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن غمرت الفيضانات جزيرة ساو فيسنتي، مما أوقف حركة المرور في طرق رئيسية.

وضربت أمطار غزيرة صباح أمس الاثنين الجزيرة الواقعة في شمال الرأس الأخضر، لتغمر الطرق وتجرف مركبات وأشخاصا.

وقال عضو المجلس البلدي خوسيه كارلوس دا لوز للإذاعة الرسمية إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم جراء الفيضانات، وأضاف أن ثلاثة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تقرير صدر أمس الاثنين إن عدد الوفيات ارتفع إلى تسعة وإن 1500 شخص نزحوا في ساو فيسينتي.

وذكر معهد الأرصاد الجوية في الرأس الأخضر أن 116 ملليمترا من الأمطار تهطل سنويا عادة على ساو فيسنتي. لكن إستر بريتو المسؤولة التنفيذية في المعهد قالت إن 193 ملليمترا هطلت في غضون خمس ساعات فقط من صباح أمس.

وقال وزير الداخلية باولو روشا أمس إن مياه الفيضانات عطلت حركة المرور في ساو فيسينتي وقطعت الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار سيزاريا إيفورا الدولي. كما تسببت الانهيارات الصخرية في إعاقة حركة المرور.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أطفال فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 8 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
بيان مشترك لـ27 دولة: معاناة غزة وصلت إلى مستويات "لا يمكن تصورها"
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن. رويترز
وزير الخارجية الدنماركي: نعتزم إسقاط مساعدات على غزة
علم إيران
إيران: القبض على 21 ألف مشتبه به خلال الحرب مع إسرائيل في يونيو

الأكثر قراءة

مناصرون لحركة أمل وحزب الله
تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
الموز والتمر
بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
الشهيد الصحفي أنس الشريف
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده