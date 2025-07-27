وفد أعمال أميركي سيزور الصين هذا الأسبوع

نقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الأحد عن مصدرين مطلعين أن وفدا عالي المستوى من مجلس الأعمال الأمريكي الصيني سيزور الصين هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يجتمع مع مسؤولين صينيين كبار.

وأضاف التقرير أن الوفد سيترأسه راجيش سوبرامانيام الرئيس التنفيذي لشركة (فيديكس) ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، ومن المتوقع أن يضم الوفد مسؤولين تنفيذيين من شركة (بوينج) ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني شون ستين.

وقال مصدر للصحيفة “من المتوقع أن يجتمعوا مع المسؤولين الصينيين، ربما لإحياء المناقشات التجارية”.

وذكر التقرير أن الجانبين يعملان أيضا على ترتيب زيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين هذا العام.

ولم يرد مجلس الأعمال الأمريكي الصيني بعد على طلب للتعليق.

وتتزامن الزيارة مع أحدث جولة من مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية في السويد، حيث يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ بمسؤولين أمريكيين في الفترة من 27 إلى 30 يوليو تموز لعقد جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية.

وتواجه الصين مهلة نهائية في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق دائم مع الولايات المتحدة، وإلا ستواجه خطر فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى.