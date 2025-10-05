وفد إسرائيلي يتوجه إلى مصر غداً لإجراء محادثات حول خطة غزة

دخان يتصاعد من مبنى سكني تم إخلاؤه كان يؤوي فلسطينيين نازحين، بعد أن أصيب بضربة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 14 سبتمبر 2025. رويترز

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن وفدا إسرائيليا برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى مصر غدا الاثنين للمشاركة في المحادثات المتعلقة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأضاف المكتب في بيان أن المفاوضات ستُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية المطلة على البحر الأحمر.

وفي سياقٍ منفصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة، في حين تستعد القاهرة لاستضافة مفاوضات يوم غد الاثنين يشارك فيها الوسطاء ووفدان من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح ترامب.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة سي إن إن “سأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة”، وتوعد بالقضاء على الحركة إذا قررت البقاء في السلطة.

وفي تصريحات لاحقة قال ترامب إن اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن “إطلاق الأسرى سيتم قريبا جدا، والمفاوضات جارية وسنرى كيف ستسير الأمور خلال اليومين المقبلين”.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الحرب في غزة لم تنتهِ بعد، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات جارية لبحث تفاصيل الاتفاق، وأعرب عن أمله في الانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.

وأوضح روبيو في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، لكنه شدد على أن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب لن تكون سهلة، مؤكدا أن “الحديث عن نهاية الحرب سابق لأوانه، فهناك بعض العمل الذي يتعين القيام به”.

وبشأن الأسرى قال روبيو “سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت حماس جادة أم لا من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية”.