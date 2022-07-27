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وفد إسرائيلي ينطلق لموسكو لبحث أزمة نشاط وكالة الهجرة اليهودية

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2022 5:46 مساءً
يائير لابيد

يائير لابيد

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن وفدا إسرائيليا سيسافر إلى موسكو الأربعاء لإجراء محادثات مع مسؤولين هناك، وسط خلاف حول نشاط وكالة في روسيا تساعد اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.

وتسعى وزارة العدل الروسية إلى تصفية فرع الوكالة اليهودية في البلاد. وتقول السلطات إن الوكالة خالفت قوانين الخصوصية ومن المتوقع أن تقدم مزيدا من التفاصيل أمام محكمة روسية غدا الخميس.

وأثارت القضية مخاوف في إسرائيل بشأن نشوب أزمة مع روسيا التي تقيم بها أكبر طائفة يهودية وتتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة.

وقال مكتب لابيد في بيان “بالتنسيق مع السلطات في روسيا، سيسافر الوفد الإسرائيلي إلى موسكو هذا المساء وسيعقد اجتماعات مع الأطراف المعنية في النظام الروسي”.

وهناك نحو 600 ألف روسي مؤهلون للهجرة إلى إسرائيل. وقال مسؤولون إن عدد طلبات الهجرة زاد منذ بدء الخلاف بشأن الوكالة اليهودية ومقرها القدس والتي تعتبر أكبر وكالة يهودية لا تهدف للربح.

وقال لابيد إن إغلاق فرع الوكالة في روسيا أمر “خطير وسيكون له تداعيات على العلاقات (الثنائية)”.

    المصدر :
  • رويترز

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