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وفد إيراني يصل السعودية للتحضير لإعادة فتح السفارة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2023 2:26 مساءً
السعودية - إيران

السعودية - إيران

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا فنيا إيرانيا وصل إلى السعودية (الأربعاء 12-4-2023) استعدادا لإعادة فتح سفارة طهران هناك بموجب اتفاق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واجتمع وزيرا خارجية البلدين في بكين هذا الشهر في أول لقاء رسمي بين أكبر مسؤولين دبلوماسيين بالبلدين منذ أكثر من سبعة أعوام، بعد اتفاق استعادة العلاقات الدبلوماسية الذي أبرم بوساطة الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان “سيتخذ الوفد الإيراني الإجراءات المطلوبة في الرياض وجدة لاستئناف أنشطة السفارة والقنصلية العامة”.

وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون إيرانيون للسعودية منذ زيارة مسؤولي وكالة الحج الإيرانية للمملكة في كانون الأول/ديسمبر 2019، على ما أفاد مسؤول سعودي.

وتأتي بعد زيارة وفد سعودي مماثل لطهران السبت لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في الجمهورية الإسلامية، وبعد لقاء وزيري خارجية البلدين الخميس الماضي في بكين.

ومن المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة في مسار استعادة العلاقات بين البلدين زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض بعد تلقيه دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما أكد مسؤولون إيرانيون، وهي دعوة لم تؤكدها السعودية حتى الآن.

وهي زيارة ستكون الأولى لرئيس إيراني للرياض منذ زيارة محمد خاتمي في 1999.

    المصدر :
  • رويترز

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