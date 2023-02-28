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وفد "الشفافية الدولية" في العراق.. والسوداني يستعرض جهود مكافحة الفساد

منذ 3 دقائق
رئيس الوزراء العراقي ووفد منظمة الشفافية الدولية

رئيس الوزراء العراقي ووفد منظمة الشفافية الدولية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، وفد منظمة الشفافية الدولية بحضور سفيري الاتحاد الأوروبي وألمانيا لدى العراق.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والخطوات العملية المتخذة على هذا المسار.

وأكد السوداني خلال اللقاء عزم الحكومة مكافحة الفساد الذي يشكل أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي، وجدد رغبة العراق في الإفادة من التجارب الدولية وخبرات منظمة الشفافية في مكافحة الفساد.

بدوره، أكد وفد المنظمة دعمه الجهود العراقية لتطوير آليات مكافحة الفساد بما يضمن إحراز تقدم في هذا الإطار.

كما أعرب الوفد عن تلمسه الإرادة الحقيقية لدى الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، وهو ما دفع الوفد إلى زيارة العراق.

وشهد اللقاء التأكيد المتبادل على أن محاربة الفساد مسؤولية تضامنية تستلزم تعاون مؤسسات المجتمع المدني والجهات المستقلة، فضلًا عن القضاء وباقي السلطات.

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