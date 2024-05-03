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وفد حماس يزور القاهرة غداً السبت لبحث هدنة غزة

منذ 8 دقائق
شعار حركة حماس

شعار حركة حماس

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قالت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن مصر ستستقبل وفد حماس في القاهرة غدا السبت لبحث تطورات الهدنة في غزة.

وأبلغ مسؤول من حركة حماس رويترز، الجمعة بأن الحركة تؤكد أن وفدها سيزور القاهرة غدا السبت.

في السياق، قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية في مطار القاهرة الدولي إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات بشأن الحرب في قطاع غزة.

وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهودا حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وأحجمت (سي.آي.إيه) عن التعليق عملا بسياستها المتمثلة في عدم الإفصاح عن تنقلات المدير.

وجددت مصر جهودها لإحياء المفاوضات في أواخر الشهر الماضي. والقاهرة قلقة من احتمال تنفيذ إسرائيل عملية برية ضد حماس في رفح جنوب القطاع حيث يلوذ أكثر من مليون شخص بالقرب من الحدود مع مصر.

ويقول وسطاء إنهم يترقبون رد حماس على أحدث نسخة من مقترح لاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار والإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

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