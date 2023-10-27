وفد "حماس" يُجري مباحثات مع مسؤولين روس وإيرانيّين في موسكو

أجرى القيادي في وفد “حماس” إلى موسكو، موسى أبو مرزوق، محادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، الذي يزور العاصمة الروسية أيضًا، وفق ما ذكرت وكالة تاس للأنباء، اليوم الجمعة.

ونقلت تاس عن مصادر في السفارة الإيرانية في موسكو، أنهما ناقشا الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية لسكانها، كما أكد باقري كني دعم طهران القوي للقضية الفلسطينية.

فيما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ وفد “حماس” التقى مع ممثلين من وزارة الخارجية الروسية، لكنّه لم يتواصل مع الرئاسة الروسية.

وأشار الكرملين اليوم الجمعة، إلى أنّ روسيا تعتقد أنّه من الضروري استمرار التواصل مع كل الأطراف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في دفاع عن قرار لدعوة وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى موسكو، وهي خطوة أثارت غضب “إسرائيل”.

يشار إلى أنّ “إسرائيل” حثت أمس الخميس روسيا على طرد وفد حماس الزائر، ووصفت دعوته إلى موسكو بأنها “مؤسفة”.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن عضو في وفد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أبو حامد، الذي يزور موسكو ، أنّ الحركة لا يمكن أن تطلق سراح الأسرى الذين احتجزتهم خلال هجومها على المستوطنات الإسرائيلية قبل الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وأضاف أبو حامد: “لقد أسروا العشرات من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، ونحتاج إلى وقت للعثور عليهم في قطاع غزة ومن ثم إطلاق سراحهم”.

ونقلت كوميرسانت عن المسؤول أنّ هناك حاجة إلى أوضاع هادئة لإنجاز هذه المهمة. فيما قالت “حماس” أمس الخميس إن نحو 50 من الرهائن قتلوا في غارات جوية إسرائيلية.