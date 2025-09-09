وفد روسي رفيع المستوى يصل دمشق

استقبل وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، الثلاثاء، وفداً روسياً برئاسة نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، في قصر الشعب بدمشق، حسبما ذكرت وكالة “سانا”.

واجتمع الشيباني مع الوفد الروسي الذي وصل إلى دمشق، وفقًا لـ”سانا”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون السوري الرسمي عن وصول طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي، على متنها وفد رفيع المستوى قادم من موسكو، في زيارة مفاجئة وغير معلن عنها مسبقًا.

وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة السورية، إن الوفد الروسي يضم مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين، في خطوة تعكس اهتمام موسكو بتعزيز حضورها في سوريا، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، والتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد مواقع عسكرية سورية خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب “سانا” فإن المباحثات المرتقبة بين الوفد الروسي والقيادة السورية ستكون شاملة، لتتناول ملفات التعاون الثنائي على المستويين العسكري والاقتصادي، إلى جانب مناقشة ملف إعادة الإعمار الذي يمثل أولوية للحكومة السورية.