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وفد روسي يتجه إلى تركيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا

منذ 38 دقيقة
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

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ذكرت وكالات أنباء روسية الأربعاء أن مفاوضين من روسيا يتجهون إلى تركيا لإجراء أول محادثات سلام مع أوكرانيا منذ أكثر من سبعة أسابيع.

وأفادت وكالة تاس الرسمية للأنباء بأن المحادثات ستجرى في وقت لاحق من اليوم في إسطنبول.

وأظهرت بيانات من موقع (فلايت رادار 24) لتتبع الرحلات الجوية أن الطائرة التي استقلها رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي في رحلة المحادثات السابقة في إسطنبول أقلعت من موسكو.

وعقد طرفا الصراع جولتي محادثات سابقتين في إسطنبول يومي 16 مايو أيار والثاني من يونيو حزيران، أسفرتا عن تبادل آلاف من أسرى الحرب ورفات الجنود القتلى.

لكنهما لم يحرزا أي تقدم يذكر نحو وقف إطلاق النار أو تسوية لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا والدول التي تشتري صادراتها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوما.

وقالت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين لرويترز إن بوتين، الذي لم يكترث لتهديد ترامب، سيواصل القتال في أوكرانيا حتى يأخذ الغرب شروطه من أجل السلام على محمل الجد، وإن مطالباته بالسيادة على الأراضي التي يسيطر عليها قد تتسع مع تقدم القوات الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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