وفد سوري استثماري برئاسة وزير الاقتصاد يزور السعودية

يزور الرياض وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار وممثلين عن القطاع الخاص، في إطار حرص البلدين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس”اليوم الاثنين ان ” الزيارة تأتي استمرارا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي-السوري الذي عقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع،ومشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال) تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري قد وصل أمس على رأس وفد رسمي إلى المملكة، وسيعقد اليوم الاثنين اجتماعًا مع وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، ضمن برنامج “الطاولة المستديرة”، وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك.

ويعقب ذلك لقاءٌ مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، على أن يختتم الوفد لقاءاته المقررة ليوم غدٍ بزيارة إلى مقر صندوق الاستثمارات العامة، ولقاء محافظ الصندوق.

وبحث الشعار أمس الأحد مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، سبُل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والسعودية، وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز أواصر المحبة والترابط بين البلدين، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وتؤكد هذه الزيارة حرص المملكة واهتمامها في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في المنطقة، وامتدادًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتعميق وتطوير الشراكة بين المملكة وسوريا.