وفد طالبان يصل إلى أوزبكستان لإجراء مفاوضات

أفاد الناطق باسم الخارجية الأوزبكستانية، يوسف كابولجانوف، بوصول وفد أفغاني برئاسة نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد السلام حنفي إلى مدينة ترمذ لإجراء مفاوضات مع وفد أوزبكي.

وجاء في بيان صدر عن كابولجانوف، اليوم السبت: “في إطار تنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها أثناء زيارة وزير الخارجية الأوزبكستاني، عبد العزيز كاميلوف، إلى أفغانستان في 7 أكتوبر الجاري، وصل اليوم السبت إلى مدينة ترمذ وفد أفغاني برئاسة القائم بأعمال نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة، عبد السلام حنفي. ويترأس الوفد الأوزبكي في المفاوضات نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمارات والتجارية الخارجية لجمهورية أوزبكستان ساردور أومورزاكوف”.

كانت وزارة الخارجية الأوزبكستانية أعلنت سابقا أن ممثلي حكومة حركة طالبان أكدوا خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأوزبكستاني في 7 أكتوبر الجاري أن أوزبكستان لن تواجه أي تهديد متأت من الأراضي الأفغانية. وأضافت الوزارة أيضا أنه من المخطط أن تناقش أثناء مفاوضات ترمذ مسائل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك المشاريع القاضية ببناء خط الكهرباء “سورحان – بل خمري” وسكك الحديد “مازاري شريف- كابل- بيشاور”.

ودعا الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزوييف في 21 سبتمبر أثناء خطابه عبر الفيديو في إطار الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى منع عزل أفغانستان، مشيرا إلى أن بلاده تورد إلى أفغانستان بانتظام المواد الغذائية والطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية.