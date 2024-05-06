وفد قطري يتوجه إلى القاهرة الثلاثاء لاستئناف مفاوضات هدنة غزة

قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن حماس أرسلت إلى الوسطاء (الاثنين 6-5-2024) ردها على اقتراح الهدنة ووصف الرد بأنه “إيجابي”.

وأضاف الأنصاري في بيان أن وفدا قطريا سيتوجه إلى القاهرة غدا الثلاثاء لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء.

وعبرت قطر، التي تتوسط مع مصر والولايات المتحدة في المحادثات، عن أملها في أن تتوج المفاوضات باتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

ووافقت حماس على اقتراح لوقف إطلاق النار قدمته مصر وقطر، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها لتواصل ضرباتها في رفح بينما تعتزم مواصلة المفاوضات.