وفد مصري رفيع المستوى في غزة لتثبيت الهدنة

أفادت مصادر العربية/ الحدث اليوم الجمعة، أن وفدا مصريا رفيع المستوى وصل إلى غزة عبر معبر بيت حانو، في ثالث زيارة له منذ وقف النار، وأضافت المعلومات أن الوفد سيلتقي عددا من قيادات الفصائل الفلسطينية، لمناقشة نتائج المباحثات التي جرت سابقا مع الجانب الأميركي بشأن الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية عامة، وسيحاول حل النقاط العالقة بشأن ملف إعادة الإعمار وتثبيت الهدنة بين حركة حماس والجهاد وإسرائيل.

هدنة أشمل

إلى ذلك، سيبحث الوفد المصري ترتيبات استضافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة ومحاور اللقاءات، حيث سيعرض مسودة بنود هدنة أشمل.

في السياق، أفاد أيضا مصدر فلسطيني مطلع للعربية/الحدث بأن رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل سيصل منتصف الأسبوع القادم إلى غزة للقاء الفصائل الفلسطينية، وتثبيت وقف إطلاق النار، فضلا عن الاطلاع على الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب الأخيرة.

وكانت مصر دخلت بقوة على خط التهدئة بين الفصائل وتل أبيب بعد أيام من التصعيد العنيف بين الطرفين، وذلك بحسب “العربية”.