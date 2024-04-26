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وفد مصري في إسرائيل لبحث استئناف المحادثات بشأن غزة

منذ ساعة واحدة
علم مصر

علم مصر

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قال مسؤول مطلع لوكالة رويترز إن وفدا مصريا التقى بمسؤولين إسرائيليين (الجمعة 26-4-2024) لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في غزة وتحرير من تبقى من الرهائن الإسرائيليين.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن إسرائيل ليس لديها أي مقترحات جديدة تقدمها لكنها مستعدة للتفكير في هدنة محدودة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 بدلا من 40 رهينة كان النقاش يدور حولهم من قبل.

وأضاف المسؤول “لا محادثات عن الرهائن حاليا بين إسرائيل و(حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، ولا يوجد عرض إسرائيلي جديد في هذا الشأن”.

واستطرد قائلا “ما يحدث هو محاولة من مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة من النساء وكبار السن والمرضى”.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، يعتقد مسؤولو المخابرات الإسرائيليون أن هناك 33 رهينة من النساء وكبار السن والمرضى ما زالوا على قيد الحياة في غزة من إجمالي 133 رهينة لا تزال حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى تحتجزها.

    المصدر :
  • رويترز

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