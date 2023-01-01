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وفقا لتقليد سنوي.. باكستان تسلم الهند قائمة بالمنشآت النووية

منذ 3 ساعات
علم باكستان

علم باكستان

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أعلنت باكستان أنها سلمت قائمة بالمنشآت والمرافق النووية الموجودة لديها إلى البعثة الهندية في إسلام اباد الأحد، بموجب اتفاق معمول به منذ عقود بين الخصمين النوويين.

وخاضت الجارتان ثلاث حروب ودخلتا في عدة مناوشات عسكرية خلال السنوات الماضية، وسقط صاروخ هندي أُطلق بطريق الخطأ العام الماضي في باكستان، مما أثار حالة من الذعر في أنحاء العالم.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن “قائمة المنشآت والمرافق النووية في باكستان سُلمت رسميا إلى ممثل المفوضية الهندية العليا في إسلام اباد بوزارة الخارجية اليوم”.

وأوضحت أنه بموجب اتفاق موقع بين الجانبين في 1988، يتم تبادل القوائم سنويا في الأول من يناير كانون الثاني، وأضافت أن الهند هي الأخرى سلمت قائمة إلى البعثة الباكستانية في نيودلهي.

ولم يتوقف تقليد تبادل القوائم منذ الأول من يناير\كانون الثاني 1992.

وكثفت باكستان مؤخرا بدعم من الصين استخدامها للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، واختبرت باكستان أسلحة نووية رسميا للمرة الأولى في عام 1998، وطورت منذ ذلك الحين مخزونا كبيرا من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وهو الأمر ذاته الذي فعلته الهند.

    المصدر :
  • رويترز

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