وفيات كورونا بأمريكا اللاتينية تتجاوز عتبة الـ400 ألف

تخطت وفيات أمريكا اللاتينية والكاريبي، الجمعة، عتبة الـ400 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد ، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس.

وبلغ عدد الوفيات جراء كوفيد-19، الجمعة، في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 400,524 وفاة ،وهي المنطقة التي تضم أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم.

وتصدرت البرازيل لائحة البلدان الأكثر تضررا في المنطقة، بتسجيلها إجمالي 159,477 وفاة منذ بدء الجائحة.

وبحلول، ليلة الجمعة، أوشك عدد المصابين بكوفيد-19 حول العالم، على بلوغ 46 مليون شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات مليونا و 193 ألف وفاة.

الولايات المتحدة التي تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، سجلت، الجمعة، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم منذ بداية الجائحة، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وعند الساعة 20,30 (00,30 ت غ) أحصت الولايات المتحدة التي تشهد تصاعدا في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر، 94 ألفا و125 إصابة جديدة بالفيروس، أما على صعيد الوفيات فقد سجلت 919 وفاة إضافية.

ولكن على الصعيد الكلي بلغ عدد الإصابات بأميركا تسعة ملايين إصابة، مضيفا مليون إصابة في غضون أسبوعين فقط، فيما لقي 229 ألف شخص على الأقل حتفهم جراء كورونا، وفقا لبيانات جامعة هوبكنز التي يتم تحديثها باستمرار.