وفيات كورونا تتجاوز الـ10 آلاف حول العالم

بعد نحو 3 شهور من ظهوره، تجاوز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا، الخميس، 10 آلاف شخص وفق ما نقلت مواقع متخصصة، الخميس.

وحسب ما نشر موقع “وورلد او ميترس” فقد بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة، نحو الساعة الحادية عشرة مساء الخميس بتوقيت غرينتش، 10024 حالة.

جاء ذلك في وقت أعلنت مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها الوباء أواخر ديسمبر الماضي، وحيث سُجلت أعلى نسبة وفيات بلغت 3245، الخميس، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك للمرة الأولى منذ يناير الماضي.

والخميس أيضا، باتت إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات.

وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد الوفيات بفيروس “كوفيد-19” في إيطاليا وصلت للرقم 3405، لتتخطى بذلك وفيات الصين، بؤرة انتشار الفيروس.

وبلغ عدد الوفيات في الصين حتى مساء الخميس، 3249 حالة، جاء الكثير منها في الأشهر الأولى من تفشي الفيروس بمدينة ووهان.

كما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا، تجاوزت الـ100 ألف حالة.

وتشهد إيطاليا إغلاقا تاما، وذلك بعد تفشي الفيروس في مقاطعة لومباردي الشمالية، ليجتاح البلاد بالكامل، وينتقل للدول الأوروبية المجاورة مثل إسبانيا وفرنسا.

وقال مسؤولون بـوزارة الصحة الإيطالية، الخميس، إن عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع بـ427 ضحية، في الساعات الـ24 الماضية فقط.

وبهذا، فإن إيطاليا أصبحت الآن مركز تفشي الوباء الرئيسي.