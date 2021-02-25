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وفيات كورونا تتجاوز 2,5 مليون حول العالم

25 - فبراير - 2021
وفيات كورونا في ارتفاع

وفيات كورونا في ارتفاع

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تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد عتبة 2,5 مليون حالة وفاة رسمية في العالم منذ بدء جائحة كوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر 2019 وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية الخميس حتى الساعة 17,30 بتوقيت غرينتش.

وسجل مليونان و500 ألف و172 حالة وفاة من أصل 112 مليونا و618 ألفا و488 إصابة معلنة. وسجل أكبر عدد من الوفيات في أوروبا مع 842,894، أمام أميركا اللاتينية والكاريبي (667,972) والولايات المتحدة وكندا (528,039).

ويتركز حوالى نصف الوفيات في خمس دول هي الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات .

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