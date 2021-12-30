الجمعة 27 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 31 ديسمبر 2021 |
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وفيات كورونا تتخطى المليون في شرق أوروبا

منذ 3 ساعات
كورونا

كورونا

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أفاد إحصاء أعدته وكالة “رويترز” بأن وفيات كورونا في شرق أوروبا تجاوزت المليون حالة حتى يوم الخميس، وسط مخاوف من اجتياح متحور “أوميكرون” المنطقة.

وأظهرت بيانات “رويترز” أن سكان شرق أوروبا يمثلون 39 في المئة من سكان المنطقة التي سجلت أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في أوروبا.

وبلغ مجمل الوفيات في شرق أوروبا مليونا و45 ألفا و454 حالة يوم الخميس، مقارنة مع مليون و873 ألفا و253 حالة في كل أوروبا.

وتضم المنطقة بيلاروس وبلغاريا وجمهورية التشيك وهنغاريا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

وحالات الإصابة بـ”أوميكرون” التي رصدت في شرق أوروبا قليلة نسبيا على عكس غرب أوروبا حيث حطمت الإصابات اليومية الأرقام القياسية.

    المصدر :
  • رويترز

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