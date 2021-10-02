الخميس 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كورونا يتوحش حول العالم.. الوفيات تتخطى حاجز الـ5 ملايين

2 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2021 9:58 صباحًا
كورونا

كورونا

A A A
طباعة المقال

أظهرت أحدث الإحصائيات بفيروس كورونا،  أن أكثر من 234.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.

وأظهر إحصاء لـ”رويترز” أن عدد حالات الوفاة تجاوزت خمسة ملايين مع تسبب سلالة “دلتا” في زيادة الوفيات خاصة بين من لم يتم تطعيمهم.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

8517 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و246136 بعد تسجيل 8517 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 93777 بعد تسجيل 66 وفاة جديدة.

7388 إصابة جديدة و471 وفاة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، تسجيل 7388 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و471 وفاة، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و671611 إصابة والوفيات إلى 277976 منذ بدء الجائحة.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير كما أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 في المئة من العدد الرسمي.

18578 إصابة جديدة و506 وفيات بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 18578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و506 وفيات في الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أنه قد وصل مجمل الإصابات في البرازيل إلى 21 مليوناً و445651 منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات 597255​​​.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخزانة الأمريكية
    ترحيب أمريكي بتجميد ستة دول لديون أوكرانيا
    علم جمهورية كاراكالباكستان
    أوزبكستان ترفع حالة الطوارئ في قرقل باغستان بعد اشتباكات دامية شهدتها البلاد
    المجلس العسكري الحاكم في مالي
    المجلس العسكري الحاكم في مالي يطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    الدولار
    على وقع التخوف من إضراب مفتوح... كم بلغ دولار السوق السوداء؟