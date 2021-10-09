وفيات كورونا في البرازيل تتخطى 600 ألف

ازدياد في عدد ضحايا كورونا في البرازيل

تجاوز عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في البرازيل عتبة 600 ألف، بحسب ما أفادت وزارة الصحة البرازيلية.

كما سجلت البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة، أكثر من 21.3 مليون إصابة بفيروس كورونا.

وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، على الرغم من اعتقاد العديد من الخبراء أن الأرقام الرسمية للحكومة لا تعكس الواقع.

من جهتها تخطت الولايات المتحدة مؤخرا عتبة 700 ألف وفاة بكوفيد، مع أن عدد سكانها أقل 35 بالمئة من سكان البرازيل.

وسجلت البرازيل 615 وفاة جديدة الجمعة، إضافة إلى 18 ألف إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت مارغريت دالكولمو، الأخصائية في أمراض الرئة والباحثة في معهد فيوكروز لوكالة فرانس برس: “الوضع يتحسن لكن لا يمكن أن نتخلى عن إجراءاتنا الوقائية”.

وأضافت أنه لا يمكن اعتبار الجائحة تحت السيطرة إلا بعد الانتهاء من “تلقيح 80 بالمئة من السكان”.

وحتى الآن تلقى 71.4 بالمئة من البرازيليين جرعة لقاح واحدة على الأقل ضد كوفيد و45.9 بالمئة فقط تلقوا اللقاح كاملا.

وأطلقت البرازيل حملتها للتلقيح ضد كوفيد أواخر يناير بعد أسابيع عدة على إطلاق الأرجنتين والولايات المتحدة حملتيهما، وهو أمر أعاده متخصصون إلى غياب التخطيط الحكومي.