"وقع معنوي هائل".. ما أهمية دعوى جنوب أفريقيا ضدّ "إسرائيل"؟

رأى الوزير السابق زياد بارود أن صدور القرار في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قد يساعد في الذهاب إلى محاكمة أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي محاكمة الأفراد.

ولفت بارود في حديث عبر الـLBCI، إلى أن هناك عددًا من القرارات التي صدرت ولم يتم تطبيقها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن مسار الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قد يستغرق أسابيع أو أشهر أو سنوات وأنه لا يمكن توقع نتائج سريعة.

وأشار إلى أنه مجرّد تقديم الدعوى خطوة أولى جيّدة وأن المسار قد يكون بأهمية القرار.

وشدّد بارود على أن عدم التزام إسرائيل بتطبيق القرار لا يلغي أهميته وضرورة صدوره، لافتًا إلى الوقع المعنوي الهائل لهذا القرار.