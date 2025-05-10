وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.. ترامب يعلن الاتفاق ويشيد بـ"المنطق السليم" للطرفين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الهند وباكستان وافقتا على “وقف إطلاق نار كامل وبشكل فوري”، بعدما تبادلتا الهجمات وأطلقت كل منهما النار على منشآت عسكرية للأخرى.

وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال “بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق نار كامل وبشكل فوري. أهنئ كلا البلدين على الاحتكام للمنطق السليم والفطنة الكبيرة”.

وجاء الإعلان في يوم تزايدت فيه المخاوف من احتمال استخدام الترسانات النووية للدولتين، إذ قال الجيش الباكستاني إن أعلى هيئة عسكرية ومدنية تشرف على أسلحته النووية ستعقد اجتماعا.

لكن وزير الدفاع الباكستاني قال في وقت لاحق إنه لم يتحدد موعد لعقد مثل هذا الاجتماع.

في الوقت نفسه، أبدى مسؤولون من الجانبين استعدادهم في الوقت الحالي للتراجع بعد تبادل إطلاق النار اليوم، في حين ارتفع عدد القتلى المدنيين على جانبي الحدود إلى 66.

وأعلنت الهند وباكستان اليوم السبت عن استعدادهما لتخفيف حدة التوتر العسكري بينهما، شرط التزام كل طرف بذلك، ورغم ذلك تبادلتا القصف. وفي الوقت ذاته، أكدت إسلام آباد استبعادها للخيار النووي في الوقت الحالي، وسط تضارب الأنباء بشأن دعوتها لانعقاد أعلى هيئة نووية في البلاد ردًا على الهجمات الهندية.

يذكر أن التوتر بين الهند وباكستان بلغ ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/أبريل 2025 في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلا.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين منذ عقود.

في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء “تحقيق محايد” في ملابساته.

وشنت الهند ضربات عسكرية محددة ضد باكستان، يوم الثلاثاء 6 أيار/مايو 2025 في خطوة اعتُبرت ردًا على الهجوم في كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، فيما أعلنت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات هندية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).