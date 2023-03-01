وقف توليد الكهرباء من سد بشمال سوريا لانخفاض منسوب المياه

قال مسؤولان سوريان ،الأربعاء، إن السلطات المحلية في شمال شرق سوريا قررت وقف العمليات في سد لتوليد الطاقة الكهرومائية لمدة أسبوع بسبب انخفاض منسوب المياه، مما يعرض الملايين لخطر انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت أمل خزيم، الرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان إلكتروني إنه سيجري وقف العمليات بسد تشرين في محافظة حلب شمال البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء حتى الثامن من مارس آذار.

وأضافت أن منسوب المياه في السد “يقترب من المستوى الميت”، أو النقطة التي تكون فيها مياه السد منخفضة للغاية للدرجة التي تنكشف فيها الأنابيب التي تسحب المياه.

وأشارت إلى أن المياه ستكون متاحة لغرضي الشرب والري فقط لكن السد لن يولد الكهرباء.

وعانت سوريا من عدم انتظام هطول الأمطار في السنوات الماضية مما أدى إلى انخفاض حاد في محصول القمح. وكان الجفاف ونقص إمدادات القمح من بين الأسباب التي أدت إلى اندلاع احتجاجات في البلاد في 2011.

وكانت مستويات المياه قد انخفضت في السدود السورية المطلة على نهر الفرات في العام الماضي بما يصل إلى خمسة أمتار، مما أدى إلى نضوب الخزانات ومعاناة المزارعين من أجل الحصول على احتياطيات المياه المتبقية.

وقال حمود الحمادين، وهو إداري في سد تشرين، لرويترز إن تعليق العمل بالسد قد يؤثر على توفير الكهرباء لسبعة ملايين شخص.

وأضاف في رسالة أنها إشارة تبعث على القلق.

وقال “نحن في فصل الشتاء حيث من المفترض أن نكون في ذروة التخزين. لكننا وصلنا اليوم إلى أدنى مستوى للمياه في تاريخ السد منذ أن غمرته المياه”.