وقف حركة الطيران في مطار كوبنهاغن بعد رصد مسيرات

منذ 41 دقيقة
مطار كوبنهاغن

مطار كوبنهاغن

قالت الشرطة الدنمركية، اليوم الاثنين، إن مطار كوبنهاغن، وهو الأكبر في البلاد، أُغلق أمام حركة الطيران بعد رصد طائرات مسيرة.

وذكرت الشرطة في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي “(المطار) مغلق حاليا أمام حركة الإقلاع والهبوط، وذلك بعد أن رُصدت طائرتان أو ثلاث طائرات مسيرة كبيرة تحلق في المنطقة”.

وذكرت خدمة (فلايت رادار) لتتبع الرحلات الجوية أن مطار كوبنهاغن علق عملياته في الساعة (18:26 بتوقيت غرينتش).

وأضافت على منصة إكس أنه جرى تحويل نحو 35 رحلة جوية إلى مطارات بديلة.

وقال متحدث باسم المطار إن الشرطة تعمل على تحديد هوية الطائرات المسيرة، لكنه أحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل، وقال إن التحقيق جار.

    المصدر :
  • رويترز

