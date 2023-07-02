وكأنه في كل مكان.. فك رموز مشاهد ظهور بوتين منذ تمرد فاغنر

بعد أيام من تمرد دراماتيكي قامت به مجموعة فاغنر بقافلة من المقاتلين المرتزقة متوجهة إلى موسكو، يزداد السؤال الأبرز أين فلاديمير بوتين؟!

وأعلن متحدث باسم بوتين عن اتفاق لإنهاء تمرد فاغنر في وقت متأخر يوم السبت.

ولكن متى سيعلق الرئيس نفسه على الأمر المثير للجدل؟

كان الأمر مثيراً للجدل لأن مرتزقة فاغنر قد تمردوا واستولوا على مواقع عسكرية ثم ساروا إلى موسكو؛ وقتل طيارو سلاح الجو الروسي في التمرد.

ومع ذلك، وافق الكرملين على عدم مقاضاة مقاتلي فاغنر أو زعيمهم يفغيني بريغوزين مقابل إلغاء خطة التمرد.

خلال الأسبوع الماضي، قام الرئيس بوتين بسلسلة من المظاهر العامة غير العادية – كلها متلفزة – في محاولة واضحة لضبط “السفينة”.

يوم الاثنين: مخاطبة الشعب عبر الفيديو

نسمع يوم الاثنين من بريغوزين رسالة صوتية نُشرت على الإنترنت تعرض جانبه من القصة.

ويقول إن رجاله توجهوا إلى موسكو “لمحاسبة” القادة الذين ألقى باللوم عليهم في “أخطاء” حرب أوكرانيا.

ثم صدر إعلان في وقت متأخر من المساء. “استعدوا: الرئيس بوتين سيخاطب الأمة”.

يظهر بوتين على شاشات التلفزيون بعد العاشرة مساءً.

خطاب منه في وقت متأخر من الليل أمر غير معتاد للغاية.

تضج وسائل التواصل الاجتماعي بشائعات مفادها أن هذا سيكون خطابًا “سيقرر مصير روسيا”.

وبخوف نشغل التلفزيون الروسي لنسمع الرئيس يتحدث.

سرعان ما يتضح أن هذا العنوان لن يقرر مصير البلاد. لا توجد إعلانات هامة ومحورية. لكن الخطاب الذي مدته خمس دقائق يقدم أدلة على الكيفية التي سيدير بها الكرملين الأحداث الدرامية في عطلة نهاية الأسبوع لصالحه.

يرسم بوتين صورة لروسيا توحدت لهزيمة خيانة قادة فاغنر.

إنه يحاول استقطاب الجميع إلى جانب: فيشكر الجمهور الروسي والمسؤولين الروس والزعماء الدينيين والقوات المسلحة الروسية وأجهزته الأمنية. وهو يميز بين قادة التمرد ومقاتلي وقادة فاغنر العاديين الذين يشيد بهم باعتبارهم وطنيين. بشكل حاسم، يقدم نفسه على أنه الرجل الذي تجنب إراقة الكثير من الدماء.

ويقول: “بمجرد أن بدأت هذه الأحداث تتكشف، تماشيا مع تعليماتي المباشرة، تم اتخاذ خطوات كبيرة لتجنب إراقة الدماء”.

الثلاثاء: مواجهة القوات

بحلول صباح الثلاثاء، كان هناك زخم كبير لمحاولة استعادة سلطته.

في حدث تم الترتيب له بسرعة، اصطف نحو 2500 جندي وحرس روسي ومسؤولين أمنيين في ساحة الكاتدرائية في الكرملين.

هذا هو ذات موقع مواكب التتويج والجنازة للقياصرة الروس.

جديلة بوتين: نزل الرئيس – القائد الأعلى للقوات المسلحة – على خلفية القباب بصلية اللون لكاتدرائيات الكرملين، من درجات الكرملين العديدة نزولاً إلى الساحة السجادة الحمراء.

بوتين يلقي خطابا لقواته.

حتى قبل أن يبدأ في الكلام، فإن الصور تقول كل شيء. كل شيء هنا في مكان واحد: الكنيسة الأرثوذكسية والكرملين والرئيس والجيش. إنه يذكرني بالشعار القديم للإمبراطورية الروسية: “للإيمان، للقيصر، للوطن”.

بعبارات أخرى، الرسائل المرئية هنا تدور حول تقديم روسيا كدولة متحدة خلف فلاديمير بوتين.

يبدو الأمر كما لو أنهم يريدون أن يعتقد الروس أن الكنيسة والجيش والرئيس كلها عناصر مترابطة، بل إنها جزء من كل واحد.

في خطابه المختصر، ادعى الرئيس بوتين مرة أخرى أن المجتمع الروسي قد اجتمع بعد تمرد فاغنر.

لكن معظم ما يقوله هو ثناء على جيشه “لوقف حرب أهلية”.

أعلن دقيقة صمت لروح طياري القوات الجوية الذين قتلوا. الرئيس يعبر عن احترامه، لكنه لم يتطرق بعد إلى السؤال عن سبب عدم محاكمة مقاتلي فاغنر بسبب خيانتهم للكريملين.

انتهى الكلام.

عزف النشيد الوطني وإلقاء التحية بالبندقية.

الرسالة العامة هنا بشكل مبسّط: الرئيس لا يقف وحيداً، بل وإنه وبمساعدة الجيش الروسي والشعب الروسي، حقق للتو نصراً عظيماً للأمة.

ربما كان هذا هو الفيديو الأكثر إثارة للدهشة لبوتين خلال الأسبوع – وربما في العام. هذا لأنه نراه بوتين غير شبيه ببوتين، من حيث الاقتراب والشخصية من الجماهير.

السبب الرسمي لزيارة الرئيس بوتين لداغستان هو ترؤس اجتماع حول السياحة الداخلية.

لكن ليس الاجتماع هو الذي سيطر على نشرات الأخبار لاحقًا على التلفزيون الروسي. إنها المشاهد غير الاعتيادية التالية.

ظهر زعيم الكرملين وسط حشد من المحبين في مدينة دربنت.

لقد اعتدنا على رؤية فلاديمير بوتين يبتعد عن أولئك الذين يتعامل معهم. هل تتذكر طاولات الكرملين الطويلة مع بوتين جالسًا بأمان في أحد طرفيه وضيوفه في الطرف الآخر؟

ليس هنا. في داغستان يقوم بتقبيل الأطفال، ومصاحفة النساء، والتقاط الصور مع العامة.

التلفزيون الحكومي ينقرها.

“صراخ، صرير، تصفيق”: صاح مقدم برنامج حواري شهير على قناة روسيا الأولى. قال: “حتى نجوم موسيقى الروك لا يتلقون هذا النوع من الترحيب. الغرب يسخر من أنه بعد تمرد بريغوزين أصبح الرئيس ضعيفًا. وهذا يثبت العكس.”

يبدو سلوك بوتين غير عادته. من ناحية أخرى، لم يعد هناك شيء طبيعي بشكل خاص في روسيا.

كان الرئيس الروسي قد نجا للتو من تمرد مسلح. ربما يشعر بالحاجة إلى أن يثبت – للشعب والنخبة السياسية ولنفسه – أنه لا يزال لديه مؤيدين هناك. إن التعبير “العفوي” عن شعبيته بالشارع سيكون مناسباً لمشروع القانون.

عندما نشاهد هذه الصور، نتذكر فجأة ما حدث في نهاية الأسبوع الماضي، بعد إتمام الصفقة لإنهاء التمرد. عندما غادر مقاتلو فاغنر بقيادة بريغوزين روستوف ليلة السبت، تم تشجيعهم في الشوارع.

هل رأى فلاديمير بوتين تلك الصور؟ هل يشعر بالحاجة إلى لحظة “البطولة” الخاصة به؟

لعلنا لن نعرف الإجابة أبدًا.

الخميس: بحفاوة بالغة … ورسومات مبتكرة

الرئيس بوتين يحضر مؤتمر أعمال حول العلامات التجارية الروسية في موسكو. إنه لا يصنع لحظة أخرى من نجوم موسيقى الروك.

ومع ذلك، فإن أي فرصة لمحاولة إظهار:

(أ) أنه مسؤول ومهتم

(ب) أنه نشط

(ج) أنه مدعوم ومحبوب من الشعب

يصفق الرئيس الروسي عند دخوله القاعة. يجلس ويستمع إلى أحد المنظمين يلقي كلمة افتتاحية.

وتقول مخاطبة بوتين: “فلاديمير فلاديميروفيتش، ومعك أنت والبلد بأسره، عشنا أحداث 24 يونيو التمرد بقلق. نحن معكم جميعا وندعمكم جميعا”.

ولإثبات ذلك، أبدى المندوبون ترحيبا حارا لفلاديمير بوتين.

من نفس الحدث، نرى فيديو آخر أكثر غرابة قليلاً. الرئيس بوتين يخربش على السبورة التفاعلية.

والنتيجة هي وجه أحمر شبيه بالرسوم المتحركة بثلاث خصلات من الشعر.

صورة غريبة من زعيم تعلم فن البقاء السياسي.

طوابير من القوات الموالية، البنادق تلقي التحية، صراخ الجماهير وتصفيق حار.

بهذه الأنواع من الصور، يحاول زعيم الكرملين إظهار أنه عاد إلى السيطرة.

حتى أن لديه الوقت للرسم. لا بد أنه يشعر بالثقة.

في أعقاب التمرد، شهدنا بوتين مشحونًا بقوة هذا الأسبوع.

كان هنا، كان هناك، بدا وكأنه في كل مكان. بدا الأمر كما لو أنه بدأ حملته لإعادة انتخابه، حيث تنتهي فترة رئاسته العام المقبل.

لكن الصور الإيجابية لا تغير حقيقة أن التمرد فاجأ الكرملين. لقد كان تهديدا واضحا. كان مقاتلو فاغنر في طريقهم إلى موسكو عندما تم إلغاء التمرد. لقد كان تحديا غير مسبوق لسلطة بوتين.

وعواقب ذلك على المدى الطويل لا تزال غير واضحة.