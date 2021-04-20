وكالة أدوية أمريكية تطالب بوقف إنتاج لقاح جونسون ضد كورونا

في تطور لحادثة وجود مشكلة تتعلق بالجودة في مصنع لانتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا أحادي الجرعة ، طلبت الوكالة الأمريكية للأدوية وقف تصنيع لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا في مصنع أنتج 15 مليون جرعة منه غير مطابقة لمعايير إنتاجه.

وكانت شركة “جونسون آند جونسون” ذكرت لوكالة الأنباء الفرنسية، في نهاية آذار/مارس الماضي، أنها حدّدت مصنعا في بالتيمور في ولاية ماريلاند تديرها شركة “إيمرجنت بايو سوليوشنز” توجد فيه كمية من جرعات اللقاح “لا تتطابق مع معايير النوعية، من دون أن تحدد كميتها.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بـ15 مليون جرعة.

وأعلنت شركة “إيمرجنت بايو سوليوشنز”، الإثنين، أنها نقلت إلى الجهاز الفدرالي الذي يراقب الأسواق المالية، ملفا يفيد أن الوكالة الفدرالية الأمريكية للأدوية طلبت في 16 نيسان/أبريل الجاري تعليق تصنيع اللقاح في بالتيمور في انتظار إجراء تفتيش.

وجاء في الملف أن إيمرجنت “وافقت على وقف إنتاج أي مواد جديدة في مصنعها في بايفيو وعلى عزل المواد الموجودة في انتظار انتهاء التفتيش وتصحيح (المشاكل المحتملة) التي يمكن أن تحدّد خلال عملية التفتيش”.

وكانت “جونسون آند جونسون” أعلنت في آذار/مارس الماضي إرسال خبراء إضافيين الى المكان من أجل الإشراف على إنتاج اللقاح.

ويشكل هذا القرار مشكلة جديدة تواجهها “جونسون آند جونسون” في الولايات المتحدة، حيث علّق استخدام لقاحها بعد أن أفادت السلطات عن 6 حالات جلطات دموية خطيرة بعد تلقي اللقاح، بينها وفاة.

وستعلن وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، قرارها بشأن استخدام لقاح جونسون آند جونسون.