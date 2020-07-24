وكالة أنباء العمال الإيرانية: ماس كهربائي تسبب في إشعال حريق شرق العاصمة

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أعلنت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن الشرطة وإدارة الإطفاء إن ماسا كهربائيا تسبب في إشعال حريق في أشجار بضاحية في شرق العاصمة الإيرانية طهران الجمعة ونفت أن يكون الحريق ناجما عن انفجار.

وقال نائب رئيس شرطة طهران حميد هداوند للوكالة إنه تم إخماد الحريق كما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه لم يكن هناك انفجار.

ومنذ أواخر حزيران تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس إن حكومات أجنبية ربما تكون وراء هجمات إلكترونية تعرضت لها منشآت إيرانية في الآونة ألأخيرة لكن الوزارة هونت من شأن احتمال أن يكون لتلك الحكومات دور في الحرائق والانفجارات.