وكالة إيرانية:ناقلة النفط قبالة شواطئ الصين ليست لإيران

بعد إصدار الشكوك حول ناقلة النفط التي أحترقت مساء أمس الجمعة, قبالة شواطئ الصين, أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، انها لا تنتمي إلى إيران، لافتة في الوقت ذاته أنه يحتمل أن تكون تلك الحافلة تم التعامل بها من قبل إيران مع أحد زبائنها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن “ناقلة النفط التى تعرضت أمس إلى الحريق قبالة شواطئ الصين، لا تنتمي إلى إيران”.

وأوضحت الوكالة أن “وسائل إعلام تداولت أمس الجمعة، أنباء بشأن اندلاع النيران في ناقلة محملة بـ500 ألف برميل من الخام، قبالة شواطئ الصين”.

وأضافت: “ادعى البعض من هذه المصادر الإعلامية اليوم، أن الناقلة المنكوبة تنتمي إلى إيران، بينما نفت “مصادر مطلعة”، صحة هذه المزاعم”.

وأكدت المصادر، بحسب الوكالة الإيرانية أن “حمولة النفط التي كانت على متن السفينة، لا تعود إلى إيران، وإنما يحتمل أن تم التعامل بها من قبل إيران مع أحد زبائنها”.







