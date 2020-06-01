وكالة إيران تحذف مقطع لقائد بالجيش يهاجم الحرس الثوري

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سارعت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، الأحد، إلى حذف مقطع لقائد بالجيش الإيراني، يهاجم فيه الحرس الثوري الإيراني، متهما فيه الأخير بالتدخل بالسياسة والاقتصاد، وهو ما يمثل خرقا للدستور.

ويثبت المقطع ما تحدثت عنه تقارير عن وجود أزمة بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، تتجاوز التنافس بين القوتين، وهو ما تسبب بحسب هذه التقارير بالخطأ الذي حدث مؤخرا في مناورات مشتركة بين الطرفين تسبب بإصابة سفينة حربية بنيران صديقة.

وهاجم مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الايراني، الأدميرال حبيب الله سياري، الحرس الثوري بسبب تدخله في الأنشطة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال الأدميرال سياري في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، مساء الأحد، إن ”القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها يجب ألا تتدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية، وهذا لا يعني أنها لا تفهم بالشؤون السياسية والاقتصادية، لكن وفق الدستور والقوانين يجب ألا نتدخل“.

وأضاف أن ”تدخل القوات المسلحة الإيرانية في الشؤون السياسية والاقتصادية وغيرها له ضرر كبير على تلك القوات“، مؤكداً ”ليس من مصلحة القوات المسلحة التدخل في الشؤون الاقتصادية“.

وسارعت وسائل الإعلام الإيرانية إلى حذف المقطع الذي يهاجم فيه الحرس الثوري الإيراني بعد ساعات من نشره في عدد من وكالات الأنباء الرسمية دون أي تفسير.

كما انتقد القائد في الجيش الإيراني الدعاية الإعلامية التي يقوم بها الحرس الثوري وقوات التعبئة ”البسيج“ والترويج لأنشطته في أي مجال،

وشدد على أن الجيش لا يدخل في الأنشطة السياسية والاقتصادية وفقاً للقواعد، فقال: ”هل يعني هذا أننا لا نفهم السياسة؟ نحن نفهم السياسة جيدا، ونحللها جيدا، ونفهمها جيدا، لكننا لا ندخل في السياسة، لأن السياسية ضرر للقوات المسلحة“.

وانتقد القائد العسكري أيضا تجاهل الجيش لأجهزة الدعاية في الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والأفلام الخاصة.