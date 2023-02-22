الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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وكالة: إيران تقول مفتشين من الوكالة الدولية في البلاد لإجراء مفاوضات وتدقيق

منذ 6 دقائق

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي

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ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلا عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة موجودون في طهران لإجراء مفاوضات وتدقيق.

وقال إسلامي إن “مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في طهران وبدأوا مفاوضات وزيارات وعمليات تدقيق منذ أمس، وتجري إزالة أوجه لبس سببها أحد المفتشين”.

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أنها تناقش نتائج أنشطة تحقق جرت مؤخرا مع إيران بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الوكالة رصدت اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء 84 بالمئة، وهو ما يقترب من درجة النقاوة اللازمة لتصنيع أسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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