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وكالة الأدوية الأوروبية: نتحرك نحو سيناريو يصبح فيه كورونا فيروسا مستوطنا

منذ 40 دقيقة
فحص كورونا

فحص كورونا

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قال مسؤول في وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إنه سيتم “الانتقال بسرعة” إلى سيناريو أقرب إلى توطين فيروس كورونا مع زيادة المناعة لدى السكان.

وقال مسؤول استراتيجية اللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري، في إيجاز صحفي: “لا أحد يعرف متى سنصل إلى نهاية النفق، لكننا سنصل إلى هناك. نحن نرى أننا نتحرك نحو سيناريو يصبح فيه سارس-كوف-2 فيروسا مستوطنا”.

وأضاف: “لكن لا يمكننا القول إننا قد وصلنا بالفعل إلى هذا الوضع، فكورونا لا يزال يتصرف كفيروس وبائي وظهور أوميكرون يبرز ذلك بوضوح. يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة”، معتبرا أنه “مع زيادة المناعة لدى السكان ومع وجود أوميكرون سيكون هناك الكثير من المناعة الطبيعية، بالإضافة إلى تلك التي يتم الحصول عليها عن طريق التطعيم. سننتقل بسرعة إلى سيناريو أقرب إلى توطين فيروس كورونا”.

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