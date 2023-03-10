وكالة الأمم المتحدة للاجئين "قلقة للغاية" حيال نزوح مئات الآلاف بالكونغو

قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الجمعة 10-3-2023) إنها “قلقة للغاية” إزاء الاشتباكات بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي دفعت مئات الآلاف للفرار.

وأفاد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماثيو سالتمارش في تصريحات للصحفيين في جنيف أن العنف دفع نحو 300 ألف شخص للهروب عبر أراضي روتشورو وماسيسي بإقليم كيفو الشمالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال فبراير شباط.

وتابع “المدنيون يواصلون دفع ثمن الصراع غاليا‭‭ ‬‬وبالدماء بمن فيهم النساء والأطفال الذين استطاعوا بالكاد الهرب من العنف وينامون الآن في العراء في أماكن عشوائية أو مخصصة لذلك ويشعرون بالصدمة والتعب الشديد”.

وأضاف سالتمارش أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاءها يعززون المساعدات الإنسانية ولكن الصعوبات تكمن في الوصول إلى المشردين في بعض أجزاء إقليم كيفو الشمالي بسبب أعمال العنف.

وفي منتصف يناير كانون الثاني، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 12 منظمة إغاثية أُجبرت على حصر عملياتها في أجزاء من إقليم إيتوري بسبب الهجمات المتزايدة.

وأعلنت حكومة الكونغو حالة حصار في إقليمي كيفو الشمالي وإيتوري المجاور عام 2021 في محاولة لوقف عنف الميليشيات السائد بشرق البلاد الشاسع والغني بالموارد المعدنية.

ولكن ما زالت أعمال القتل وأنشطة المتمردين مستمرة.