الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
وكالة الطاقة الدولية: تأثير محدود للعقوبات على أسعار النفط بفضل فائض الإنتاج العالمي

منذ ساعتين
رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة على بعض الدول المصدرة للنفط قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام، إلا أن تأثيرها يبقى محدوداً في ظل توفر طاقات إنتاجية فائضة في السوق العالمية.

وأضاف بيرول، خلال مؤتمر صحفي على هامش أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة، أن “العقوبات التي تفرضها أو تدرسها بعض الدول يمكن أن تضغط على الأسعار صعوداً، لكن عندما ننظر إلى السوق حالياً نلاحظ أن التأثير ما زال محدوداً، إذ يبلغ سعر النفط نحو 60 دولاراً للبرميل، وهناك كميات كبيرة من الطاقة الإنتاجية الفائضة والنفط المتاح”.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، حيث وصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 65 دولاراً للبرميل، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” الروسيتين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت مصادر تجارية أن العقوبات دفعت شركات النفط الحكومية الصينية إلى تعليق مشترياتها من الخام الروسي مؤقتاً، في حين أشارت مصادر صناعية إلى أن مصافي التكرير الهندية – أكبر المشترين للنفط الروسي المنقول بحراً – تعتزم خفض وارداتها بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

