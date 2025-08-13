الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة المعروض النفطي بعد قرار أوبك+

منذ 48 دقيقة
وكالة الطاقة الدولية

رفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو المعروض النفطي هذا العام بعد قرار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج، وخفضت توقعاتها للطلب بسبب ضعفه في الاقتصادات الكبرى.

وتوقعت الوكالة في أحدث تقرير لها عن سوق النفط ارتفاع المعروض العالمي بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2025، ارتفاعا من 2.1 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.

وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 680 ألف برميل يوميا هذا العام، انخفاضا عن 700 ألف برميل يوميا كانت متوقعة في السابق.

وأضافت “تظهر أحدث البيانات ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى، ومع استمرار تراجع ثقة المستهلكين، يبدو أن حدوث انتعاش حاد أمر بعيد المنال”.

وواصلت أسعار النفط خسائرها لفترة وجيزة بعد أن نشرت الوكالة تقريرها في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

وقالت الوكالة إنه رغم زيادة أوبك+ للإنتاج، سيواصل المنتجون من خارج التحالف قيادة نمو المعروض العالمي هذا العام والعام المقبل.

وأضافت أنها تتوقع اقتراب استهلاك مصافي النفط العالمية من أعلى مستوى على الإطلاق عند 85.6 مليون برميل يوميا في أغسطس آب رغم خفض توقعاتها للطلب.

    المصدر :
  • رويترز

