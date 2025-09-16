وكالة الطاقة الدولية: تسارع معدلات تراجع إنتاج حقول النفط والغاز حول العالم

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن المعدل الطبيعي لانخفاض الإنتاج في حقول النفط والغاز حول العالم يتسارع، وذلك بسبب تزايد الاعتماد على الموارد الصخرية والموارد البحرية العميقة.

ويعني ذلك أن الشركات ستحتاج إلى زيادة وتيرة الاستثمار لمجرد الحفاظ على مستويات الإنتاج ثابتة.

ويحذر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول ذات القطاعات الصناعية المتقدمة، من أنه بدون مواصلة الاستثمار في الحقول القائمة، فإن العالم سيفقد ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعتين من النفط كل عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأسواق وأمن الطاقة.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة في بيان “لا يُستخدم سوى جزء صغير من استثمارات النفط والغاز المخصصة لمراحل التنقيب والإنتاج لتلبية الزيادات في الطلب، بينما يخصص ما يقرب من 90 بالمئة من استثمارات التنقيب والإنتاج سنويا لتعويض خسائر الإمدادات في الحقول القائمة”.

وأضاف “معدلات التراجع هي المشكلة الأساسية في أي مناقشة حول احتياجات الاستثمار في النفط والغاز، ويظهر تحليلنا الجديد أنها تسارعت في السنوات الماضية”.

وتتعرض وكالة الطاقة الدولية لانتقادات حادة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تحولها في السنوات القليلة الماضية للتركيز على سياسة الطاقة النظيفة. وأشار تقرير للوكالة قبل أربع سنوات إنه لا ينبغي أن يكون هناك استثمار في مشاريع جديدة للنفط والغاز والفحم إذا كان العالم جادا في رغبته لتحقيق الأهداف المناخية.

واستنادا إلى بيانات الإنتاج الخاصة بنحو 15 ألف حقل للنفط والغاز حول العالم، كشف التقرير الجديد لوكالة الطاقة الدولية أن متوسط المعدلات العالمية للانخفاض السنوي بعد الذروة هو 5.6 بالمئة لإنتاج النفط التقليدي و6.8 بالمئة للغاز الطبيعي التقليدي.

وأوضحت الوكالة أن توقف الاستثمار في مجال التنقيب والإنتاج سيؤدي إلى خفض إمدادات النفط بواقع 5.5 مليون برميل يوميا كل عام، مقارنة بأقل من أربعة ملايين برميل يوميا في عام 2010. ويعادل رقم 5.5 مليون برميل يوميا تقريبا إنتاج البرازيل والنرويج معا.

وذكرت الوكالة أن انخفاض الغاز الطبيعي تسارع إلى 270 مليار متر مكعب سنويا من 180 مليار متر مكعب.

وأضاف التقرير أنه اعتبارا من عام 2024، كان حوالي 80 بالمئة من إنتاج النفط العالمي و90 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول التي تجاوزت ذروة إنتاجها.