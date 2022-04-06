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وكالة الطاقة وأميركا تفرجان عن 120 مليون برميل من احتياطيات النفط

6 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2022 6:56 مساءً
خزّانات نفط (رويترز)

خزّانات نفط (رويترز)

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تضاعف الدول جهودها لتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بشكل جنوني تزامنا مع الحرب الاوكرانية وتداعياتها.

في هذا الاطار، أفاد مصدران حكوميان لرويترز اليوم الأربعاء بأنّ الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية وافقت على الإفراج عن 60 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات.

وأضاف المصدران أن الولايات المتحدة ستفرج عن كميات مماثلة في إطار تعهد واشنطن الأسبوع الماضي بسحب 180 مليون برميل من مخزوناتها النفطية.

ويهدف هذا السحب الضخم من المخزونات إلى تهدئة الأسعار والمخاوف بشأن المعروض بينما تتعرض إمدادات النفط من روسيا للعرقلة بسبب العقوبات التي فرضت في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

الى ذلك،ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أسبوعي، اليوم الأربعاء ،أنّ مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات التمدة هبط بمقدار 3.7 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 564.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نيسان 2002 .

وأضافت الوكالة الحكومية أن إنتاج النفط الأميركي ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 11.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 2021 .

    المصدر :
  • رويترز

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