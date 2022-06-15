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وكالة الطاقة الدولية: من المتوقع أن يعود تعطش العالم للنفط بحلول عام 2023

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2022 11:47 صباحًا
وكالة الطاقة الدولية

وكالة الطاقة الدولية

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قالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء إن نمو الطلب سيتأثر بارتفاع أسعار النفط والتوقعات الاقتصادية القاتمة، رغم من أنه من المتوقع أن يعود تعطش العالم للنفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري عن النفط “المخاوف الاقتصادية مستمرة، إذ أصدرت مؤسسات دولية مختلفة في الآونة الأخيرة توقعات متشائمة.

“وبالمثل، فإن تشديد سياسة البنوك المركزية وتأثير صعود الدولار الأمريكي ورفع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة يعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز بالجانب السلبي”.

هذا وقد رأى رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول منذ حوالي الشهرين، أن أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف بسبب الشح في أسواق النفط.

ونقل عن بيرول قوله: “عندما يبدأ موسم العطلات الرئيسي في أوروبا والولايات المتحدة، سيرتفع الطلب على الوقود. وعندها يمكن أن نشهد نقصا، على سبيل المثال في الديزل أو البنزين أو الكيروسين، خاصة في أوروبا”.

كما حذر بيرول وفقا للتقرير، من أن أزمة الطاقة الحالية “أكبر بكثير” من صدمات النفط في السبعينيات وأنها ستدوم أيضا لفترة أطول.

وأشار الى أنه “في ذاك الوقت كان الأمر يتعلق فقط بالنفط.. الآن لدينا أزمة نفط وغاز وأزمة كهرباء في آن واحد”.

    المصدر :
  • رويترز

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