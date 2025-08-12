وكالة الطاقة الذرية: لا يوجد خطر إشعاعي بعد تصاعد دخان من مبنى بمحطة زابوريجيا بأوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الثلاثاء إن موظفي الوكالة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لاحظوا تصاعد دخان من المبنى الإداري بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق بالقرب من أبراج التبريد.

وأضاف جروسي “لم تُسجل أي زيادة في الإشعاع ولم ترد أنباء عن تأثر السلامة النووية ولم تقع أي إصابات”.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن حاكم منطقة زابوريجيا المعين من قبل روسيا قوله إن الدخان ناجم عن اشتعال النيران في عشب جاف بعد قصف جوي وإن مستويات الإشعاع ضمن المستويات الطبيعية.