وكالة الطاقة الذرية: لا يوجد متفجرات في محطة زابوريجيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن خبراءها الموجودين في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية لم يلحظوا بعد أي إشارات على وجود ألغام أو متفجرات بالمحطة الخاضعة لسيطرة روسيا.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان “طلب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزيدا من الوصول (إلى داخل المحطة) وذلك ضروري لتأكيد صحة عدم وجود ألغام أو متفجرات”.

وأضاف البيان “وعلى وجه الخصوص ضرورة السماح بالوصول إلى أسطح وحدات المفاعلين النوويين الثالث والرابع فضلا عن إتاحة الوصول إلى أجزاء من مبنى التوربينات وبعض الأجزاء من نظام تبريد المحطة”.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد تبادلتا الاتهامات أمس الثلاثاء بالتآمر لشن هجوم على أكبر محطة نووية أوروبية، حيث حذرت وكالة الطاقة الذرية مرارا من كارثة محتملة جراء الاشتباكات العسكرية القريبة منها.