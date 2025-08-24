الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
وكالة الطاقة الذرية: مستويات الإشعاع طبيعية بعد الهجمات الأوكرانية قرب محطة كورسك

محطة كورسك النووية الروسية - رويترز

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد أن مستويات الإشعاع طبيعية بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية التي تبعد 60 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، وذلك بعد هجمات بعشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية على روسيا.

وأضافت عبر منصة إكس أن عمليات “المراقبة تؤكد أن مستويات الإشعاع طبيعية بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض ما لا يقل عن 95 طائرة مسيرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة روسية اليوم الأحد الذي تحتفل فيه أوكرانيا بإعلان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وقالت محطة كورسك إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة انفجرت بالقرب منها بعد منتصف الليل مباشرة مما أدى إلى إتلاف محول مساعد واضطرارها إلى خفض الطاقة التشغيلية لمفاعلها الثالث بنسبة 50 بالمئة.

  • رويترز

